Libération de détenus dits « politiques »: « Action pour les Droits Humains et l'Amitié » (ADHA) s’en félicite mais s’interroge sur les conditions de libération

Action pour les Droits Humains et l'Amitié (ADHA) s’est félicité de cette vague de libération de centaines de détenus par les autorités sénégalaises. Une action salutaire qu’elle attend également dans toutes les autres régions ayant enregistré des arrestations similaires.







Néanmoins, l’ADHA reste sceptique quant à la nature même de ces libérations. C’est pourquoi, dans un communiqué signé le 18 février 2024, elle exige « un éclaircissement et une transparence concernant ces libérations. Ces personnes sont-elles libérées au bénéfice d'une liberté provisoire, d'un contrôle judiciaire, d'une relaxe, d'un acquittement ou d'une libération d'office ? s’interroge t-elle tout en se rappelant que ces personnes libérées étaient détenues et poursuivies pour des faits graves, notamment de terrorisme, d'actes et manœuvres de nature à compromettre la sureté de l'Etat, de participation à une manifestation non autorisée ainsi que des actes de vandalisme.







ADHA demande également que la lumière soit faite sur tous les manifestants qui ont perdu la vie lors d'affrontements avec les forces de défense et de sécurité et composé principalement de jeunes. Action pour les Droits Humains et l'Amitié recommande au Président de la République du Sénégal, pour le temps qu'il lui reste à la magistrature suprême, de veiller à la consolidation de l'Etat de Droit à travers le respect de la séparation des pouvoirs et la liberté des citoyens.