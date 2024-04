Libération d’Ousmane Kabiline Diatta : son frère confirme...

L’information selon laquelle Ousmane Kabiline Diatta est libre depuis hier a été confirmée par son frère sur la RFM. Le bras armé d’une aile dure de la rébellion du MFDC dirigée par Alou PaulKasine Bassène a été arrêté en 2022. Plusieurs charges ont été retenues contre lui notamment la participation à un mouvement insurrectionnel.



Son frère, Abdou Sambou revient sur ses premiers mots de Ousmane Kabiline et les conditions de sa libération. « Hier, vers 17 heures, j’ai reçu un appel du greffier qui m’a dit d’aller en prison récupérer mon frère parce qu’il doit être libéré et c’est comme ça que je me suis rendue à la prison. Justement, il a été libéré vers les coups de 18 heures.



Il se porte bien. Avant tout, on remercie le bon dieu qui est le seul qui a le pouvoir. Alhamdoulilahi rabil Alamine, a-t-il dit quand il est sorti. Il a remercié tous ceux qui se sont battus pour sa libération et a prié pour lui de près et de loin. Il a remercié tout le monde aussi la presse qui a permis à tout le monde de savoir ce qui s’est passé. Pour le moment, il est là, il est avec moi ».



Dieynaba Agne