Leylatul Qadr : Serigne Ahmed Cissé Ndiéguène aux sénégalais : "l'heure est au travail et à la réconciliation."

Serigne Ahmed Cissé, porte parole de la famille Ndiéguène et guide moral du mouvement Ta-Ifatoul Mouhammadiyatoul Islamiya, a célébré la Nuit du Destin le week-end passé à la Gueule Tapée Dakar.

Une occasion pour lui, de revenir sur le sens et l’importance de la célébration de cette nuit qui vaut mille mois comme l'a rappelé le Saint Coran dans la Sourate 97, verset 3.

Devant des milliers de fidèles présents à cette 30ème édition de la célébration du Laylatoul Khadr, Serigne Ahmed Cissé Ndiéguène a rappelé le sens de la prière, les recommandations divines et les œuvres que tout musulman doit accomplir pendant la Nuit du Destin, ainsi que les récompenses qu’il aura auprès de Dieu.

Profitant de l'occasion, le Guide religieux a abordé l'actualité politique marquée par l'accession au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye, pour qui il a prié : "Que Dieu l’assiste dans son travail de tous les jours afin qu’il puisse atteindre ses objectifs à la tête du pays dans la paix et la sérénité", a-t-il souhaité.

"Le Sénégal est un pays de paix et de stabilité. Avec les événements qui se sont déroulés récemment, la peur avait gagné les cœurs, mais Alhamdoulilah, par la grâce de Dieu et les prières des saints hommes dont regorge le Sénégal, la paix est finalement revenue. Maintenant, l'heure est au travail et à la réconciliation. Et il est temps que tous les compatriotes travaillent pour le développement du pays", a souligné le porte parole de la famille Ndiéguène. À ceux qui demandent aux confréries et chefs religieux de s'en prendre au nouveau régime par rapport au soi-disant mépris affiché par les tenants du pouvoir, le guide religieux n'a pas manqué de les recadrer. "Nous refusons catégoriquement de suivre ces derniers", a-t-il dit fermement, précisant le rôle que doit jouer un guide religieux pour la stabilité du pays...