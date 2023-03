Levée du corps de Me Ousmane Sèye: Macky Sall rend hommage à un avocat émérite et un républicain serviable

Le président de la République Macky Sall a assisté à la cérémonie de levée du corps de l’avocat Me Ousmane Sèye. Une cérémonie funèbre où parents, amis du barreau et camarades politiques ont assisté avant l’enterrement à Touba.



Le président de la coalition Benno Bokk Yakaar a tenu un discours devant la famille endeuillée pour se rappeler d’un homme républicain, serviable et courtois qui a fait preuve d’engagement.