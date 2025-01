Levée des barrières tarifaires entre le Sénégal et la Gambie : Les fortes recommandations du SG du ministère de l’Industrie et du Commerce, Makhtar Lakh

Lors de la cérémonie d’échanges commerciaux entre le Sénégal et la Gambie, le secrétaire général du ministère de l’Industrie et du Commerce, Makhtar Lakh, a salué cette initiative prometteuse portée par les deux secteurs. Il a souligné qu’il s’agissait d’une première rencontre organisée dans le cadre du comité et initiée par le secteur privé. Bien qu’une certaine évolution soit observable, il a noté que les échanges commerciaux entre les deux pays ne reflètent pas encore l’intensité des relations diplomatiques, politiques et culturelles qui les unissent.



Pour le représentant du ministère de tutelle, le secteur privé doit œuvrer à la mise en place d’un marché commun. Selon lui, les deux pays n’ont pas d’autre choix, car l’opérationnalisation de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) est imminente, et celle-ci ne fera pas de distinction entre les entreprises gambiennes et sénégalaises.



Au-delà de la création d’un marché commun, Makhtar Lakh a recommandé l’adoption d’une politique industrielle commune. Cette politique permettrait aux entreprises sénégambiennes de développer de véritables joint-ventures entre les secteurs privés des deux pays, renforçant ainsi leur compétitivité et leur intégration économique.