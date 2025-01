Levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom : La réaction de Abdou Mbow après la bouderie du groupe parlementaire "Takku Wallu"

Les députés majoritaires à l’Assemblée nationale ont voté, ce vendredi 24 janvier 2025 la levée de l’immunité parlementaire de l’honorable député Farba Ngom. Une décision qui n’est pas du goût des députés de l’opposition dont Abdou Mbow de la coalition Takku Wallu. D’après le député Abdou Mbow, il s’agit tout simplement d’exécuter la commande politique du premier ministre Ousmane Sonko. Il affirme que ce dernier avait tenu des propos prémonitoires en déclarant publiquement que Farba Ngom ne participerait plus à une élection au Sénégal. De son avis, le peuple sénégalais doit poursuivre Ousmane Sonko pour association de malfaiteurs, escroquerie politique usant du règlement intérieur de l’assemblée nationale. Interpellé sur le fait qu’ils ont boudé l’assemblée, celui-ci affirme qu’ils sont des républicains et qu’ils n'assisteront en aucun cas à la violation des lois et des procédures.