Levée de fonds « NEMMEEKU TOUR » : Pastef menacé de dissolution par le Ministre de l'Intérieur

Le Parti Pastef de Ousmane Sonko entend aller vers ses militants à travers un concept dénommé NEMMEEKU TOUR. Et pour ce faire le parti a fait appel à ses ses militants, sympathisants et citoyens lambdas pour mobiliser le financement de cette campagne. Déjà hier plus de 40millions avaient déjà été mobilisés et l’objectif du jour etait de 50millions informaient les membres du parti. Mais pour le Ministre de l’Intérieur Antoine Diome cette campagne est juste illégale. Il menace meme de représailles le parti. Le Ministre de l'Intérieur de rappeler en effet qu'en vertu de l'article 3 de la loi n° 81-17 du 6 mai 1981 relative aux partis politiques, modifiée par la loi n° 89-36 du 12 octobre 1989, les partis politiques ne peuvent bénéficier d'autres ressources que celles provenant des cotisations, dons et legs de leurs adhérents et sympathisants nationaux et des bénéfices réalisés à l'occasion de manifestations. Par conséquent, informe-t-il, tout parti politique qui reçoit des subsides de l'étranger ou d'étrangers établis au Sénégal s'expose à la dissolution, conformément à l'article 4 alinéa 2 de la loi de 1981 susmentionnée.