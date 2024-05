Lettre ouverte au Ministre de l’Education nationale Par Khalifa SARR Professeur,

Le samedi 18 mai 2024 à la Sphère ministérielle Habib THIAM de Diamniadio, un

conseil interministériel sur la préparation des examens et concours de l'année scolaire

2023-2024 a réuni tous les acteurs de l’Education. C’est un moment certes important

mais décisif dans la vie de nos apprenants.



Cependant il faut signaler qu’il reste encore beaucoup à faire pour venir à bout d’un

phénomène qui a fini d’installer l’école publique sénégalaise dans un climat de peur,

d’inquiétude, bref dans une psychose totale. Il s’agit de la violence en milieu

scolaire.



Ces dernières années, l’école publique sénégalaise est secouée par des séries de

violences sans précédent. Cet état de fait nécessite une analyse très profonde pour

arrêter le mal et une simple condamnation de la part des autorités administratives et

académiques ne saurait suffire. Il faudra plutôt diagnostiquer les véritables causes

qui peuvent être à la fois internes et externes et qui ont franchi la porte de nos

établissements. Celles-ci sont nombreuses et variées. Des mécanismes pour des

solutions opérationnelles doivent être mis en place à tous les niveaux pour mieux

appréhender sans complaisance ce phénomène.



Monsieur le Ministre, l’heure est grave. Nous vous invitons à prendre les

dispositions nécessaires pour mettre un terme à ce fléau. Il faudra alors des mesures

très fortes, pour des résultats efficaces et durables.



Si la violence peut être physique, verbale ou même psychologique, il n’en demeure

pas moins que toute forme de violence dans l’espace scolaire doit être bannie.

Parfois les élèves sont les victimes mais le plus souvent ce sont les enseignants eux-

mêmes qui paient le plus lourd tribu. C’est des exactions brutales et impunies qui

aboutissent parfois à des morts d’hommes.





Ces pratiques sont condamnables aux

yeux de la société. Ces violences malheureusement sont notées partout dans l’espace

scolaire et universitaire. L’enseignant au-delà de son rôle de « transmetteur de savoir »

et d’éducateur, porte en bandoulière une lourde responsabilité face à ses élèves :

il veille à leur sécurité et demeure responsable le plus souvent de tous les actes qu’ils

posent durant les heures passées ensemble.



Par contre que fait l’Etat alors à son tour pour apporter le minimum de protection à

l’enseignant ? Permettez-moi de saluer ici le rôle éminemment capital de

l’enseignante et de l’enseignant dans le développement de notre société. C’est un

citoyen engagé, soucieux du progrès de la Nation et de sa marche résolue vers le

développement à travers des efforts soutenus et le sens élevé du sacrifice au prix de

sa vie. « Ces véritables soldats du savoir » méritent alors une attention

particulière au plus haut niveau. La protection et la promotion de l’enseignante

et de l’enseignant doivent être l’affaire de toute la communauté.





Un enseignant qui se trompe « sacrifie » une génération (d’élèves) a-t-on coutume de

dire. Mais qu’en est-il si l’enseignant lui-même est « terrorisé » ou tout simplement

tué dans « le champ de combat », les armes à la main. Ce sont des vies anéanties

avec des progénitures désœuvrées et orphelines à jamais

Chères Autorités ! Voilà tout le mal, un tableau sombre et triste dans une société

égoïste.



En somme beaucoup d’autres défis interpellent l’Etat comme les partenaires sociaux

que nous sommes. Il s’agit par exemple des problèmes liés à la carrière des

travailleurs (avec la lancinante situation des agents décisionnaires dans notre

administration); le paradoxe des contenus et programmes des

Enseignements/Apprentissages (avec des manuels scolaires inadéquats et

obsolètes dans un contexte très évolutif), un temps d’apprentissage insuffisant

(avec un quantum horaire biaisé), un environnement scolaire pollué (avec des

abris provisoires et une « cantinisation » à outrance de l’espace scolaire),le

financement de l’Education ( avec une privatisation « rampante » de notre système

éducatif ), les lenteurs dans les procédures administratives (avec des carrières

plombées) etc…



En définitive « une école de la société » doit être « une école de tous et pour

tous », une école inclusive adossée aux réalités socio-culturelles de notre

pays ou l’apprenant est au centre et l’enseignant, la centralité de toutes les actions.

Ensemble, il nous faut bâtir une école plus démocratique, une école

moderne, plus sécurisée, une école de la réussite.



Khalifa SARR Professeur, Médiateur Pédagogique .



(sarrkhalifa6666@gmail.com)