Les travailleurs des chemins de fer du Sénégal réclament la revalorisation de leurs primes

Les travailleurs des chemins de fer du Sénégal sont dans tous leurs états à cause du non-respect de la revalorisation de leurs primes.

Selon eux, les anciennes primes et autres indemnités ne sont plus d’actualité si l’on se fie au travail volumineux des employés.



Au micro d’Iradio, Babacar Gaye, secrétaire général dudit syndicat s’est exprimé sur la question. « Les propositions concernaient les primes et les indemnités à savoir des primes de rendement, des primes d’astreinte, des primes de panier, toutes primes en total déphasage la réalité sociale du moment.



Parce que des primes qui ont été définies, il y a plus de 25 ans, ne peuvent plus être d’actualité. Nous, nous préférons pour le moment marquer le pas pour être édifiés d’abord parce que nous avons jugé nécessaire qu’un compagnonnage doit être négocié.