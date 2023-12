Les présumés propos racistes de Christophe Galtier qui choquent : « Encore un musulman, J'en veux pas… Le pire, ce sont les Algériens »

Selon des révélations de L’Equipe, Christophe Galtier a fait l’objet de plusieurs témoignages d’anciens joueurs de Nice et de membres du staff l’accusant de s’être plaint de l’origine de certains joueurs et leur pratique du ramadan. À dix jours du procès de Christophe Galtier, L'Équipe révèle ce que les joueurs et l'encadrement de l'OGC Nice ont raconté à la police.



Par la voix de ses avocats, l'entraîneur affirme quant à lui n'avoir « jamais harcelé ou discriminé quiconque. » Interrogé en garde à vue par les enquêteurs ce jour de printemps 2023, Christophe Galtier nie avoir tenu de tels propos. L’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain a également nié avoir choisi ses joueurs en fonction de leur religion ou de leur race.



Ce mardi, L’Equipe a dévoilé une partie des auditions menées par les enquêteurs après la révélation de RMC Sport d’un mail envoyé par Julien Fournier, alors directeur du football de Nice, à Dave Brailsford, le directeur du sport d'Ineos (propriétaire de l'OGC Nice) pour lui faire part d’une discussion lors de laquelle l’avait invité à « tenir compte de la réalité de la ville. » Il aurait aussi lancé qu’il « ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe. »



Toujours selon L’Equipe, Frédéric Gioria, ancien adjoint de Galtier à Nice, leur a assuré avoir entendu Galtier raconter une anecdote sur une remarque faite alors qu’il était au restaurant. Julien Fournier l’avait soulignée dans son mail à Brailsford. "Il (Galtier) m’a dit 'hier soir' je suis allé au restaurant et tout le monde m’est tombé dessus en disant que nous avons une équipe de noirs puis d’ajouter « Julien tu dois réaliser dans quelle ville nous sommes, nous sommes dans la ville de Jacques Médecin (ancien maire de Nice), et notre équipe ne correspond pas à ce que veulent les gens, comme elle ne me correspond pas »



L’autre point sensible de l’enquête serait lié à l’agacement de Galtier sur la pratique du ramadan de plusieurs joueurs. Jean-Clair Todibo aurait ainsi assuré aux enquêteurs que l’entraîneur lui avait mis la pression pour rompre son jeûne. Hicham Boudaoui et Pablo Rosario se seraient plaints du même procédé aux enquêteurs. Des témoins, comme Khephren Thuram ou Youcef Atal, expliquent, eux, n’avoir jamais assisté à ce genre de scènes, démenties par Galtier. Certains joueurs, dont Todibo, assurent aussi avoir été qualifiés de salafistes par leur entraîneur.