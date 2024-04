Les félicitations du ministre de l’intérieur Mamadou Makhtar Cissé au président Bassirou Diomaye Faye : « Votre succès sera le nôtre ! »

Quelques minutes après la cérémonie de prestation de serment du cinquième président de la République du Sénégal, l’actuel ministre de l'Intérieur, Mamadou Makhtar Cissé, a exprimé ses félicitations au jeune président fraîchement investi ce mardi matin par le Conseil constitutionnel, à travers un tweet.

« En cette journée historique, je tiens à féliciter chaleureusement le nouveau Président du Sénégal, Son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye. Votre victoire est celle de la démocratie. Votre succès sera également le nôtre. Puissiez-vous recevoir de Dieu la force nécessaire pour porter le poids de cette responsabilité - qui est indéniablement lourde - confiée par le peuple souverain. Aujourd'hui, le Sénégal, terre d'histoire, de culture, d'ouverture et d'honneur, vous intronise en espérant que vous saurez insuffler une dynamique positive et tournée vers l'avenir, pour le bonheur et la prospérité de notre cher peuple. En avant vers un Sénégal fort et respecté » a-t-il terminé.