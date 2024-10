Les chiffres « cancérigènes » de Dr Fatima Guenoune : « 12.000 cas avec chaque année 8500 décès, 2069 liés au col de l’utérus et 1838 au sein ».

La campagne annuelle mondiale de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour venir en aide aux affectés tire à sa fin. C’est le mois d’octobre qui est généralement la période qui marque les activités menées au profit de toutes les victimes du cancer du sein. Ce matin, le Dr Fatima Guenoune a adressé un message de soutien et de solidarité envers les femmes pour qui elle ne cesse de collecter les moyens pour le dépistage et le traitement de cette maladie. « Nous sommes dans un mois dédié à la sensibilisation ». Quand on dépiste des femmes et qu’on découvre une tumeur, il faut bien que la LISCA les accompagne. Nous savons que la majorité de la population est démunie, avec globalement 80 % de la population qui n’a pas de prise en charge médicale. Et c’est de notre devoir d’accompagner les malades. Et le ministère du pétrole à travers sa cellule genre a initié une rencontre avec la LISCA pour les soutenir dans cette lutte contre le cancer », s’est réjouie la présidente de la LISCA qui partageait une journée de sensibilisation avec le ministère du pétrole et des mines qui lui a d’ailleurs remis une enveloppe d’un million de francs CFA pour l’accompagnement des femmes souffrant du cancer.



La Présidente de la LISCA en profite pour donner quelques chiffres sur la situation de la maladie au Sénégal : « À ce jour, sur le territoire national, on en est à 569 anomalies avec 186 cas de tumeurs du sein (suspectées de cancer) et 76 cas de cancer du col de l’utérus. » Il faudra donc accompagner toutes ces personnes dans leur traitement et aucun moyen n’est de trop pour accomplir cette tâche. ». De plus, ajoute Dr Guenoune, « ce qui peut également expliquer la progression de cette maladie, c’est qu’en réalité, les gens n’ont plus peur d’aller se dépister ». Et par conséquent, on détecte plus d’anomalies au fur et à mesure qu’on en cherche. « Nous avons 12.000 nouveaux cas de cancer au Sénégal avec plus de 8500 décès chaque année ». Mais il faut signaler que les cancers gynécologiques sont les premiers ( le cancer du col de l’utérus avec 2069 cas, le cancer du sein avec 1838 cas et avec autant de décès), a déclaré la présidente de la LISCA.