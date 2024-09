Les bookmakers voient Trump perdant du débat, l'action de son groupe chute

La cote de Donald Trump s'érodait mercredi chez les parieurs au lendemain du débat présidentiel télévisé dont beaucoup d'observateurs ont estimé qu'il était sorti perdant face à Kamala Harris, les actions de son groupe de médias plongeant également.



"S'il est trop tôt pour la publication de nouveaux sondages, la réaction initiale des parieurs suggère que la vice-présidente Harris a eu le dessus lors du débat d'hier soir face à l'ancien président Trump", ont commenté les analystes de Brown Brothers Harriman.



A la traîne derrière son rival républicain ces derniers jours selon les statistiques de la plateforme de paris en ligne Smarkets, la candidate démocrate lui est passée devant au cours du débat.



Mercredi vers 14H30 GMT, la probabilité de son succès électoral, basée sur les mises enregistrées par le site, était de 51,2% contre 48,1% à Donald Trump.



Mardi en début de journée, l'ancien chef d'Etat était crédité de 52,3% de chances de victoire, contre 46,3% seulement à Kamala Harris.



L'ancienne sénatrice de Californie était aussi en tête sur la plateforme de paris en ligne Bovada ou chez le britannique Bet365.



"Si la tendance se poursuit, la candidate démocrate sera favorite pour l'emporter lors du scrutin de novembre", a estimé mercredi Bet365.



Dans la foulée, les investisseurs s'en prenaient à l'action du groupe de médias de Donald Trump, Trump Media and Technology Group (TMTG), qui plongeait de 12,27% vers 15H50 GMT.



Le titre est au plus bas depuis la fusion de TMTG avec un véhicule coté, le 26 mars. Depuis son sommet de ce jour-là, il a fondu de près de 80%.



Les investisseurs se sont progressivement détournés de l'action après que Donald Trump s'est remis à poster des messages sur X (ex-Twitter), plateforme concurrente de son réseau social Truth Social, chapeautée par TMTG.



Ils ont aussi pris leurs distances avec le groupe depuis le retrait de Joe Biden de la course à la Maison Blanche au profit de Kamala Harris et la montée de la vice-présidente dans les sondages.



A cela s'ajoute l'approche de la fin de la période dite de "lock-up", durant laquelle les investisseurs qui détenaient des titres avant l'introduction en Bourse ne peuvent les vendre.



A partir de fin septembre, Donald Trump sera en mesure de céder tout ou partie de ses actions sur le marché. Il contrôle actuellement 57% environ des titres de TMTG.



Avec la dégringolade du titre, la valeur de sa participation a diminué de plus de sept milliards de dollars et ne vaut plus que 1,9 milliard environ.