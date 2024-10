Les Lions de la Plage Triomphent : Huitième Titre Continental et Cinquième Consécutif ... le Senegal Écrase la Mauritanie et maintient son status de Leader (6-1)

Les Lions de la Plage du Sénégal ont une fois de plus prouvé leur domination en remportant la Coupe d’Afrique des Nations de Beach Soccer ce samedi, en s’imposant 6 à 1 contre la Mauritanie. Cette victoire, marquée par une performance spectaculaire, est leur huitième titre continental et leur cinquième consécutif, consolidant ainsi leur statut de puissance incontournable dans cette discipline.



Le coup d’envoi de la finale a été donné à 12h30 GMT, et les Sénégalais n’ont pas tardé à imposer leur jeu. Dès les premières minutes, ils ont pris le contrôle du match, faisant preuve d’une grande intensité et d’une stratégie bien rodée. Le gardien et capitaine, Al Seyni Ndiaye, âgé de 34 ans et évoluant à Vision Sport de Bakar, a été décisif pour maintenir l’avance de son équipe tout au long du match.



La défense, orchestrée par Mamadou Sylla et Ninou Diatta, du Jaraaf de Dakar et du Golf Beach Soccer respectivement, a su repousser les attaques mauritaniennes, tandis que le milieu de terrain, Mamour Diagne, également joueur de Yoff Beach Soccer, a été le maître à jouer en consolidant les actions offensives des Lions.



Le Sénégal a affiché une cohésion et une technique impressionnantes, avec des passes précises et des mouvements fluides qui ont constamment mis à mal la défense adverse. Les attaquants ont su se montrer opportunistes, profitant des erreurs de la Mauritanie pour marquer un total de six buts, témoignant de leur puissance offensive.



Cette victoire ne se limite pas seulement à un titre. Elle représente un véritable symbole de la persévérance et du talent du beach soccer sénégalais, qui continue d’inspirer des générations de jeunes footballeurs sur la plage comme sur les terrains. Les supporters, en masse sur la plage, ont célébré cette victoire avec enthousiasme, chantant et dansant en l’honneur de leurs héros.



Avec cette cinquième victoire consécutive, le Sénégal s’inscrit dans l’histoire du beach soccer africain comme une équipe redoutée et respectée. Alors que les Lions de la Plage lèvent une fois de plus le trophée, ils envoient un message fort : leur règne sur le continent est loin d’être terminé.