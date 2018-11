Les Images de l’inauguration de l’école des métiers de l’automobile (EMA)

Mbaye Guèye, Président directeur général de Emg automobile a procédé, le mardi 27 novembre à l’inauguration de sa nouvelle école spécialisée dans les métiers de l’automobile (Ema) et d’application en mécatronique. La cérémonie inaugurale s’est déroulée en présence de Mamadou Talla, ministre de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’artisanat, Ambassadeur d'Espagne, de Serigne Mboup Pdg Ccbm, Babacar Ngom, Pdg Sedima, et d’autres autorités…