Les Etats-Unis ne veulent pas d'une "escalade" ni d'une "guerre" avec l'Iran (Maison Blanche)

Les Etats-Unis ne veulent ni d'une "escalade" ni d'une "guerre étendue avec l'Iran", a insisté dimanche un porte-parole de la Maison Blanche, au lendemain d'une attaque inédite de la République islamique sur Israël.



"Le président (Joe Biden) a été clair: nous ne voulons pas d'escalade. Nous ne voulons pas d'une guerre étendue avec l'Iran. Je pense que les heures et les jours à venir nous en diront beaucoup", a déclaré John Kirby sur la chaîne de télévision américaine NBC.



L'Iran a lancé dans la nuit de samedi à dimanche une attaque massive de drones et de missiles, une première attaque directe contre le territoire israélien qui fait craindre une explosion régionale. Elle a été "déjouée" selon l'armée israélienne, tandis que l'Iran s'est félicité de ce qu'elle estime être une riposte justifiée à la frappe ayant détruit son consulat à Damas.



"Nous avons indiqué très clairement à toutes les parties, y compris l'Iran, ce que nous ferions (...) et à quel point nous prendrions au sérieux toute menace potentielle à l'encontre de notre personnel" positionné au Moyen-Orient, a ajouté John Kirby.



Joe Biden a déclaré samedi soir que les forces américaines avaient contribué à abattre "presque tous" les drones et missiles tirés par l'Iran sur Israël, ajoutant qu'il avait réaffirmé son soutien "inébranlable" au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.



Les désaccords ont été de plus en plus visibles ces dernières semaines entre Joe Biden et Benjamin Netanyahu, auquel le président américain reproche la conduite de la guerre depuis plus de six mois à Gaza, frappée par un drame humanitaire et menacée de famine à grande échelle.



"Nous allons continuer à travailler avec lui, à le conseiller", a toutefois assuré John Kirby, réaffirmant que les Etats-Unis allaient "continuer d'aider (les Israéliens) à se défendre".