Lenteurs sur la DPG du PM : « C’est parce que le Projet n’est pas achevé! » (René Pierre Yéhoumé, APR).

La polémique sur la déclaration de politique générale (Dpg) du Premier ministre, Ousmane Sonko, était au centre de l’émission « En Ligne » de Dakaractu, ce 27 juin qui recevait René Pierre Yéhoumé de l’APR.

Selon le responsable politique, la Dpg doit être pour le parti au pouvoir une question de bon sens et non d’interprétation de textes réglementaires.

« La DPG doit être pour le Pastef un problème de sacerdoce par rapport au respect de la parole donnée et de promesses et non de règlement intérieur de l’assemblée nationale », a estimé le président du Mouvement pour la Défense de la République (Moder). À en croire René Pierre Yéhoumé, l’inachèvement du projet Pastef est une raison qui peut bien expliquer les lenteurs dans la Dpg du premier ministre, Ousmane Sonko.

« C’est parce que le Projet n’est pas achevé (…) Le PM est confronté à des problèmes liés à la gestion de lÉtat », a soutenu le responsable républicain à Dakar-Plateau...