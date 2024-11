Législatives2024 : «Notre objectif, c'est de nous mobiliser grandement sur le quotidien des kaolackois», (Dg COUD Ndene Mbodji)

Le coordonnateur du mouvement «And Taxawu Kaolack» (ATAK) avec leur leader Dr Ndene Mbodji Dg COUD ont organisé un meeting de clôture pour les législatives au quartier Kasaville après avoir sillonné tout le département de Kaolack. Le président du mouvement ATAK Malick Ndao qui vit en Suisse était présent à côté du Dg Ndéné Mbodji pour battre campagne. Face aux militants, le Dg du Coud Ndéné Mbodji est revenu sur les nouveaux projets et programmes pour le développement de Kaolack de Pastef à travers le référentiel 2050. « Nous sommes des fils de cette cité. Nous voulons que les populations de Kaolack se mettent derrière le Président Diomaye et son PM Sonko en remportant massivement ces élections législatives. Car, n’oubliez pas que tous les gouvernements qui se sont succédés à la tête du pays n’ont presque rien fait pour le développement du Saloum. Les différents projets prévus pour la zone centre montrent une réelle volonté du nouveau régime. Nous sommes dans un tournant historique parce que l’heure de la grande mobilisation des Kaolackois a sonné pour que le Pastef remporte ces élections pour l’essor économique de la zone centre », plaide-t-il. Selon lui, «c’est l’Etat qui gère tous les programmes de développement donc, il faut qu’on donne une majorité confortable au Président Diomaye». «C’est l’Etat qui érige les infrastructures, la voirie, l’assainissement. Tous les investissements passent par l’Etat. L’opposition ne peut pas faire développer un pays. On n'a pas le droit de s’opposer au pouvoir», fait-il remarquer, avant de rappeler les différents axes du référentiel 2050. «Notre objectif, c'est de nous mobiliser grandement sur le quotidien des kaolackois», a-t-il tenu à expliquer. Il poursuit pour dire : «On n’a tellement de projets pour cette ville. Au-delà de ces projets et programmes, notre fierté, c’est le Saloum. Le mouvement ATAK s’engage notamment à travailler avec tous les fils de cette cité désireux de faire développer le Saloum». Il a invité les populations à aller à la rencontre du président de l’ATAK pour leurs activités et projets. Elhadji Ndao a quant à lui fait la genèse de ATAK en plus du premier soutien financier que le président de ATAK a remis à son groupement de femmes en 2016 date à laquelle, Malick Ndao a reçu le récépissé de son mouvement.