Législatives2022 : "La vérité jaillira des urnes" (Sidiki Kaba, MFA)

Le ministre des forces armées Me Sidiki Kaba, a accompli son devoir citoyen, en se rendant se matin à son bureau de vote à l'école Sada Maka Sy. À sa sortie, le MFA a appelé à des élections apaisées et invite les Sénégalais à aller voter et rentrer chez eux pour attendre les résultats et que dès demain, ils puissent vaquer librement à leurs occupations.

Sur les enjeux du vote, le responsable politique de l'Apr à Tamba, estime "que la vérité jaillira des urnes. Le choix du peuple sera le choix qui s'imposera à tous!"