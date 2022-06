Législatives à Kolda : écartée de la liste officielle, Mame Coumba Cissé (responsable Apr) : « …Nous n’écartons aucune probabilité …L’incompréhension est à son comble… »

À la suite de la publication de la liste officielle pour les législatives de Bby à Kolda, il y a du crin dans l’air avec beaucoup de frustrations. Il y a donc beaucoup de frustrés, parmi lesquels Mame Coumba Cissé, une militante des premières heures de l’Apr à Kolda. Cette dernière estime que ce choix est basé sur un « lobbying et non sur le mérite ». C’est pourquoi, écartée de ce choix, elle soutient que « toutes les options et hypothèses sont sur la table pour les prochaines législatives ». Au micro de Dakaractu/Kolda, elle « vide son sac tellement l’amertume est à son comble ». C’est donc une responsable très remontée contre le choix effectué pour les législatives qui s’est exprimée à notre micro.



Sans détours, Mame Coumba Cissé déplore : « il m’a été donné de constater avec amertume et désolation, après la publication officielle des listes, que ma candidature aux élections législatives de juillet 2022 n’a pas été retenue. En termes plus clairs, j’ai été tout bonnement écartée par mon parti l’Apr, de cette compétition électorale pour laquelle je nourrissais beaucoup d’espoir. C’est pourquoi, nous n’écartons aucune probabilité à tenir pour les prochaines législatives. »



À en croire Mame Coumba Cissé, « l’incompréhension est à son comble chez nos militants. Ces derniers n’ont jamais douté du caractère légitime de militant de la première heure qui aurait largement conforté ma candidature au détriment de tous autres arguments mis sur la balance, pour justifier un choix que seul le lobbying politique a pu imposer. »



Revenant sur les raisons de son engagement en politique, elle rappelle : « considérant que le socle de mon engagement politique est lié principalement d'une réelle volonté de combattre toute forme d’injustice dans l’espace politique à l’image du président Macky Sall durant le magistère du PDS. Cet idéal est trahi aujourd’hui par ces mêmes pratiques persistantes. » Et cet état de fait, selon elle, « se traduit par le plébiscite de militants de la dernière heure au détriment des premiers à avoir cru en la vision du chef de l’État et qui ont fortement participé à l’œuvre complexe d’implantation de l’Apr dans un contexte hostile à l’époque. »



« Au regard de toutes ces considérations que je viens d’énumérer, le silence ne m’étais pas permis en de pareilles circonstances pour laver cet affront qu’on nous a administré en pleine figure », conclura-t-elle.