Gagner les élections du 17 novembre 2024 représente un enjeu crucial pour l’avenir du Sénégal. Une victoire pour la coalition Sénégal Kessé, dirigée par Thierno Alassane Sall, pourrait marquer le début d'une nouvelle ère politique, caractérisée par une véritable alternance et une rupture avec les pratiques néfastes du passé. En dénonçant l’incompétence des actuels dirigeants, notamment le régime de Diomaye et Sonko, Thierno Alassane souligne la nécessité d’un changement urgent pour éviter une poursuite de la déception et des manipulations qui ont caractérisé ces dernières années.

Les enjeux économiques sont également au cœur de cette élection. Le Sénégal fait face à des défis majeurs, notamment la pauvreté persistante et les inégalités croissantes, exacerbées par la gestion désastreuse du gouvernement actuel. Avec des promesses non tenues et des scandales financiers qui ont enrichi certains au détriment du peuple, une victoire de la coalition Kessé pourrait permettre de mettre en œuvre des réformes significatives. Thierno Alassane Sall appelle à un véritable engagement pour sortir de ce cycle de désillusion, alors que les citoyens sont confrontés à l’incompétence de leaders qui ont failli à leurs responsabilités.

Enfin, le succès de cette élection serait un signe fort pour la jeunesse sénégalaise, souvent en proie au désespoir face à la manipulation politique. En offrant une alternative crédible et compétente, Thierno Alassane Sall et sa coalition pourraient encourager les jeunes à s’engager dans le processus politique, en leur montrant qu’un changement positif est possible. Le message est clair : il ne faut pas accorder la majorité à ceux qui ont déjà prouvé leur inaptitude à gouverner, comme Diomaye et Sonko. Cette élection n'est pas seulement une question de pouvoir, mais un véritable tournant pour bâtir un Sénégal plus juste et équitable.