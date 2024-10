Législatives 2024 : Déthié Fall et le PRP quittent la coalition Sàm Sa Kaddù et rejoignent le Pastef

C’est lors de la déclaration de presse ce matin que le leader du Parti Républicain pour le Progrès (PRP) a annoncé sa sortie de la coalition Sàm Sa Kàddu. « Après avoir échangé avec tous les responsables et au regard de la situation politique nationale et des urgences, nous avons décidé de quitter la coalition Sàm Sa Kàddu et nous avons décidé de rejoindre le Pastef pour les élections législatives prochaines », a déclaré le président du PRP.Déthié Fall invite les militants et sympathisants de son parti à envahir les cellules de Pastef dans toutes les localités du Sénégal et de la diaspora.