Législatives 2024 : Barthelemy Dias accuse Pastef de mysticisme…pointe du doigt l’administration territoriale pour sabotage…invite les populations à voter utile…

Dans une adresse à travers une vidéo sur facebook, Barthelemy Dias tête de liste nationale de « sam sa kaddu » alerte toutes les coalitions de l’opposition sur les agissements de Pastef. Ainsi, il accuse ce parti de « mysticisme » puis l’administration de « sabotage » avant d’inviter les populations à voter « utile » ce dimanche.



Dans cette vidéo, il avance « aujourd’hui, j’informe l’inter coalition notamment samm sa kaddu, takku-wallu, jam ak jarin d’interdiction de notre caravane battre campagne à Grand Yoff, Parcelles assainies, Patte d’oie par le préfet de Dakar. Mais, on vient de m’informer que ce dernier a dit que la coalition Pastef doit nous précéder dans ces quartiers. En ce sens, je dis que le préfet de Dakar n’a pas le droit d’agir ainsi à notre égard en mettant de l’huile sur le feu. »



D’ailleurs, renchérit-il « le ministre de l’intérieur nous a demandé notre itinéraire mais je ne suis pas tête de liste départementale. Et notre tête de liste départementale a accepté de donner son itinéraire. Et hier à Dakar durant notre caravane un monde fou nous a suivis durant notre caravane. Et c’est cette marée humaine qui a inquiété le camp du pouvoir. Et celui-ci tant qu’il ne sème pas le désordre avec la bagarre et du sang, il n’est pas content. »



A cela, il ajoute « au nom de la coalition, je présente mes excuses aux populations de ces quartiers car depuis avant-hier on travaille pour la réussite de la caravane. Mais comme vous le savez, il y a des gens qui veulent semer le désordre. Ces derniers veulent faire des sacrifices humains au nombre de 06 à Dakar pour leur victoire. Mais il n’y aura aucun sacrifice humain. D’ailleurs, dit-il tout ce que tu veux comme tu es au pouvoir. En ce sens, je te le dis encore aujourd’hui, un jour tu le regretteras. En ce sens, fais ce que tu veux en compagnie de ton ministre de l’intérieur, tes gouverneurs et préfets. »



Sans gants, il rappelle « avec ces actes on a des « autorisés » à la place de l’autorité. C’est pourquoi, je demande à l’inter coalition de ne pas répondre à la provocation car il cherche à nous déstabiliser. D’ailleurs, le mec cherche du sang et des cadavres pour l’aumône qui lui a été édictée. »



Dans cette lancée, il appelle « tous les dakarois épris de démocratie et de justice, ce dimanche est une occasion pour eux pour changer cette dictature rampante. En incitant à la violence et à la haine, le mec veut appeler à la guerre civile. Mais si ce sont les 6 corps de sacrifices humains qu’il cherche c’est peine perdue. Et je précise que d’ici la fin de la campagne il n’aura même pas un doigt. Et je ne vois pas quelle aumône ou charité il va faire pour gagner. C’est pourquoi, j’en appelle à la responsabilité des dakarois de ne pas voter pour le camp présidentiel.»



Dans la foulée, il poursuit « nous donnons rendez-vous aux militants au siège de « sam sa kaddu » chez Khalifa Sall pour trouver un autre itinéraire à 17 heures. Cependant, nous n’allons pas suivre le camp présidentiel dans ses dérives car ils veulent semer la zizanie dans le pays. Mais comme nous sommes bien éduqués par nos parents, on restera droit dans nos bottes… »



Madou Diallo