Législatives 2022 : Le réseau des universitaires Republicains condamne les appels à la violence d’où qu’ils proviennent et appelle tous les acteurs politiques et sociaux au calme

Après sa rencontre du jour pour statuer sur l’actualité nationale et surtout politique le réseau des universitaires Republicains (RUR) « condamne avec la dernière énergie les déclarations graves, dangereuses et irresponsables de Ousmane Sonko et de Cheikh Bara Dolly Mbacké, qui ont tenu des propos inqualifiables et proféré des menaces inacceptables contre les Institutions de la République, la paix sociale, la stabilité nationale et la sécurité des personnes et des biens » lit-on dans un communiqué signé par le coordonnateur Moussa Baldé.

Organe de l’alliance pour la République (Apr), Le Rur condamne dans la foulée « les appels à la violence d’où qu’ils proviennent et appelle tous les acteurs politiques et sociaux au calme, à la sérénité, au respect des Forces de Défense et de Sécurité, des acteurs de la Justice. Le RUR rappelle plus que jamais que notre pays, le Sénégal est une démocratie majeure avec des institutions fortes et des élections démocratiques, régulières et transparentes.