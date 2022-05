Législatives 2022 : Birane Ngom et Aboubacar Sadikh Bèye fument le calumet de la paix pour faire triompher le Benno à Dieuppeul-Derklé.

Le directeur général du Port autonome de Dakar, et non moins responsable politique à Dieuppeul-Derklé, a rencontré son camarade Birane Ngom ce samedi.



Au cours d’une session d’échanges, les deux responsables politiques ont décidé de peaufiner leurs stratégies pour faciliter la victoire de la mouvance présidentielle au lendemain des législatives en resserrant les rangs dans la commune et en se donnant la main.



« Main dans la main, nous irons ensemble vers les élections législatives du 31 juillet 2022 pour une victoire éclatante de la coalition Benno Bokk Yaakaar dans la commune de Dieuppeul-Derklé », a rassuré le directeur du Port de Dakar invitant à l’union autour du président de la coalition Benno Bokk Yakaar.



À la veille des élections législatives, les deux hommes se disent confiants, avec cette unité retrouvée des responsables dans la commune de Dieuppeul-Derklé, et une majorité confortable devient envisageable...