Le report de la présidentielle au Sénégal ouvre une "période d'incertitude", selon l'UE

Le report sine die de la présidentielle au Sénégal annoncé samedi par le président Macky Sall ouvre une "période d'incertitude", a déclaré dimanche la porte-parole de l'Union européenne, appelant à la tenue d'élections "dans les meilleurs délais".



"L'Union européenne (...) appelle tous les acteurs à œuvrer, dans un climat apaisé, à la tenue d’une élection, transparente, inclusive et crédible, dans les meilleurs délais et dans le respect de l’Etat de droit, afin de préserver la longue tradition de stabilité et de démocratie au Sénégal", a ajouté Nabila Massrali dans un communiqué. Une manifestation doit se tenir dimanche à Dakar à l'appel de l'opposition, dans un contexte de grave crise politique.