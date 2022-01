« Le président nous a mis dans une trajectoire de développement sobre en carbone » (Abdou Karim Sall)

Le ministre de l’environnement et du développement durable, Abdou Karim Sall, a participé ce 02 janvier à la séance de nettoyage de la gare de la commune de Mbao. Une séance qui a également vu la participation de la direction des eaux et forêts, chasse et conservation, mais aussi une participation massive des habitants de la commune de Mbao.