« Le président Macky Sall a prouvé que seules la République et la stabilité sont ses préoccupations » (Yéya Diallo, députée, Coord. JFB)

La parlementaire et coordonnatrice nationale de la jeunesse féminine de Benno Bokk Yakaar a félicité le président de la République son Macky Sall au nom de toute la coordination, pour « sa clairvoyance et son leadership éclairé ». « À travers son discours de ce samedi, le président vient de prouver à la face du monde que seules la république et la stabilité du pays sont ses uniques préoccupations » estime la députée socialiste de la majorité présidentielle.







Selon Yéya Diallo s’exprimant au nom de la coordination nationale de la jeunesse féminine de Benno, « le sénégal est une démocratie responsable qui a été éprouvé par des situations et de fortes tensions politiques mais malgré ses soubresauts le pays a toujours trouvé les résiliences nécessaires pour maintenir les acquis démocratiques ». Elle regrette toutefois l’arrivée « d'une certaine catégorie de politiques qui ont conduit le pays dan d’une situation où il peut être exposé à toutes sortes de menaces et de périls endogènes comme exogènes qui risquent de compromettre notre modèle démocratique ».







Ainsi, la parlementaire salue la décision du chef de l'Etat qui selon elle, « est basée sur un constat de blocage des institutions ». « La décision d’abroger le décret sur la convocation du corps électoral a pour objectif de remettre de l'ordre dans le processus électoral, un processus décrié par la plupart des candidats avec des irrégularités notées et de corruption agitée.







Cette décision est salutaire pour le pays et peut nous mener vers un consensus fort pour préserver la république et rétablir des sénégalais qui ont été victimes d'injustices » a t-elle conclut.