Le nouveau recteur par intérim de l’UCAD, Aminata Niang, réagit suite à sa nomination

En remplacement de Amadou Aly Mbaye comme recteur par intérim de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Aminata Niang a réagi suite à sa nomination par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye lors du dernier Conseil des Ministres, ce mardi 10 septembre 2024.



Dans un post sur X (ex Twitter), elle a ainsi remercié ses proches et le chef de l’État pour cette marque de confiance à l’égard de sa propre personne. « Je remercie les autorités, les collègues, étudiants, amis et parents pour les félicitations et encouragements qui m’ont été adressés à la suite de ma nomination comme Recteur par intérim de l’Université Cheikh Anta Diop. Je remercie PR Diomaye son excellence le président de la République qui fait de moi la première femme à occuper cette fonction à l’UCAD. Qu’allah SWT m’accompagne dans cette mission au service de l’Afrique », a-t-elle écrit...