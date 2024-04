Le ministre français des Affaires étrangères achève sa première tournée africaine en Côte d'Ivoire

Le ministre français des Affaires étrangères Stéphane Séjourné a achevé lundi en Côte d'Ivoire sa première tournée africaine qui l'a mené au Kenya et au Rwanda, l'occasion de saluer "un partenariat équilibré" avec ce pays qui reste l'un des principaux alliés de Paris sur le continent.



"La diaspora est très active ici et en France, pour créer des startups, des ponts entre nos deux peuples. C'est le sens de l'histoire de nos nouvelles relations entre les deux pays: avoir des partenariats qui sont équilibrés, avoir une diaspora qui fait ce lien entre nos cultures et nos économies", a déclaré M. Séjourné lors d'un point presse avec le président ivoirien Alassane Ouattara.



Evoquant les "bons résultats de l'économie ivoirienne depuis une décennie", il a également mentionné le rôle de la Côte d'Ivoire dans "la stabilité au niveau régional". "Nous continuerons à oeuvrer avec vous pour cette stabilité", a-t-il poursuivi.



Le président Ouattara a de son côté salué "les liens historiques, d'amitié, de coopération particulièrement étroits qui continuent de se renforcer" entre les deux pays, remerciant la France pour son "soutien dans quasiment tous les domaines".



La Côte d'Ivoire reste un partenaire privilégié de la France en Afrique de l'Ouest à l'heure où plusieurs pays de la région comme le Mali, le Burkina et le Niger, tous gouvernés par des régimes militaires arrivés au pouvoir par des coups d'Etat, ont ouvertement tourné le dos à Paris.



Depuis environ un an, la France met en avant sa volonté de profondément transformer ses rapports avec le continent, martelant qu'elle est avant tout à l'écoute des demandes des partenaires africains, notamment sur les questions de sécurité.



Avant son passage à Abidjan, le ministre français s'était d'abord rendu samedi à Nairobi où il avait là aussi évoqué son souhait de "construire des partenariats équilibrés", qui doivent "être bénéfiques" aux pays africains.



Dimanche, il a participé aux commémorations du 30e anniversaire du génocide des Tutsi au Rwanda.



Stéphane Séjourné doit quitter Abidjan lundi soir pour regagner Paris.