Le ministre du Transport réceptionne un lot de 121 bus pour le compte du BRT

Une flotte complète de 121 bus pour le compte du projet Bus Rapid Transit (BRT), entièrement électriques a été livrée intégralement ce mardi 28 novembre en présence Amadou Mansour Faye, Ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement. Pour la réception de ce lot, le ministre était accompagné par Thierno Birahim AW, directeur général du CETUD.



Selon le communiqué transmis à la presse, l'introduction de ces bus 100% électriques promet d'améliorer considérablement le confort, la sécurité et les temps de parcours. Leur technologie présente de multiples avantages environnementaux et sociaux, notamment une réduction significative des émissions atmosphériques et de l'empreinte carbone associées au transport dans l'agglomération dakaroise, équivalant à plus de 59 000 tonnes de CO2 évitées chaque année.



A terme, le BRT de Dakar prévoit 158 bus 100% électriques avec une alimentation provenant de l’énergie solaire, une première mondiale.