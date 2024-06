Le coup de balai du PM chez les détenteurs de passeports diplomatiques

C’est un peu plus de 130 passeports diplomatiques qui sont menacés de suspension. Une décision prise à la suite d'un rapport de vérification produit par les Affaires étrangères. Sur instruction du premier ministre plusieurs « privilégiés » pourraient perdre leurs titres de voyage.



Selon l'Observateur, l'Ambassadeur Boubacar Sow en sa qualité de chef de l'Inspection interne et tête de la mission, a produit un rapport qui fait le point sur la délivrance des passeports diplomatiques du 1e février au 31 mars 2024. Le rapport remis au ministre de l’intégration africaine et des affaires étrangères, Yassine Fall, est aussi parvenu au Premier ministre, Ousmane Sonko. Un rapport produit et qui fait mention des numéros des passeports pour avoir une idée précise sur les bénéficiaires que le chef du Gouvernement a demandé la liste nominative. Ce qui fut fait.







Le quotidien du groupe futurs médias ajoute que « la liste des bénéficiaires de ces passeports diplomatiques laisse apparaître des incohérences ». D'où les instructions données pour aller vers la suspension de ces titres de voyages. Des hommes d'affaires, guides religieux, commerçants, transitaires et autres particuliers sont frappés par cette mesure. Des personnalités connues seraient dans cette liste selon l’Obs ajoutant que la liste des passeports qui devraient être suspendus, pourrait être envoyée à la Police des frontières pour application de la mesure. Affaire à suivre.