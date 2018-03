Le clin d'oeil de Macky Sall à Bamba Fall

Entre Bamba Fall et Macky Sall, le dernier épisode est loin d'être joué. Alors que le maire de la Médina semble avoir tiré son supposé rapprochement avec le pouvoir au clair, le locataire du palais de l'avenue Roume n'a pas dit son dernier mot et pour illustration. Présidant la célébration de la fête internationale de la Femme au Stade Iba Mar Diop ce jeudi 08 mars, Macky Sall a, dans son discours fait un clin d'oeil à Bamba Fall. Le chef de l'Etat a relevé que c'est la deuxieme fois, par le fait du hasard, qu'il rencontre l'un des plus farouches souteneurs de Khalifa Sall. Macky Sall ne veut pas pourtant pas croire que c'est le bon vouloir du hasard. Pour le président de la République, “cela veut dire quelque chose”. Maintenant reste à découvrir quoi. En tout cas, débaucher un lieutenant de Khalifa Sall, qui plus est s'appelle Bamba Fall, ne ferait que du bien à Macky Sall qui a mobilisé toute une armée de ministres et de directeurs généraux pour triompher à la Médina, en vain.