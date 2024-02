Le ciel dakarois couvert de brouillard : Ce que dit le bulletin de l'Anacim !

La capitale sénégalaise s'est réveillée aux premières heures de la matinée avec une couche de brouillard dans l'atmosphère. Une situation qui a rendu difficile la circulation sur les routes et l'autoroute pour les automobilistes, a constaté le reporter de Dakaractu.



l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim) dans son bulletin météo de ce mercredi 28 février, a juste signalé une réduction de la visibilité due à des particules de poussière dans certaines localités. "Les visibilités seront réduites par des particules de poussière en suspension sur les localités Nord et Centre-ouest.Les vents dominants seront de secteur Nord à Nord-est et d’intensités faibles à modérées".



L'Anacim informe qu' "au cours des prochaines 24 heures, le ciel sera marqué par un temps ensoleillé sur une bonne partie du pays. Toutefois des passages de nuages denses seront notés au courant de la nuit et au petit matin dans les localités nord du pays à Saint-Louis, Podor et Matam".