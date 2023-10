Le chef de l'OMS condamne la frappe sur un hôpital à Gaza

Le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a condamné mardi la frappe qui a touché un hôpital dans la bande de Gaza et exigé une protection immédiate pour les civils et les installations de santé.



"L'OMS condamne fermement l'attaque sur l'hôpital Al Ahli Arab", a posté sur le réseau X (anciennement Twitter) Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Le ministère de la Santé du territoire dirigé par le Hamas a affirmé que des frappes aériennes israéliennes sur le complexe hospitalier abritant des personnes déplacées avaient fait au moins deux cents morts.



"Les premiers rapports font état de centaines de morts et de blessés", a indiqué M. Tedros. "Nous appelons à la protection immédiate des civils et des installations de santé, et à l'annulation des ordres d'évacuation".



L'armée israélienne a demandé aux habitants du nord de la bande de Gaza, soit près de la moitié des 2,4 millions d'habitants de l'enclave, de se diriger vers le Sud pour se mettre à l'abri, en prévision d'une importante offensive terrestre.



Des dizaines de milliers de personnes se sont regroupées dans l'enceinte des hôpitaux débordés de Gaza, dans l'espoir de se mettre à l'abri des bombardement israéliens.



Israël vise de multiples cibles dans Gaza depuis que les militants du Hamas ont attaqué le sud d'Israël le 7 octobre, déclenchant une guerre qui a fait des milliers de morts dans les deux camps.



Depuis, environ trois mille personnes ont été tuées dans ces frappes à Gaza.



Plus de 1.400 personnes ont été tuées en Israël, la plupart abattues par des militants du Hamas qui sont sortis de la bande de Gaza et ont attaqué des villes et villages israéliens proches de la frontière.



Dimanche, M. Tedros s'est dit gravement préoccupé par les attaques dont des civils palestiniens "font les frais".



"La guerre n'apportera rien d'autre que la destruction et l'horreur. Demander à plus d'un million de personnes de se déplacer du nord au sud de Gaza en si peu de temps ne pourra que provoquer une tragédie humanitaire", a-t-il ajouté.



L'OMS réclame le rétablissement de l'eau et de l'électricité dans l'enclave, ainsi que des conditions permettant "l'acheminement immédiat et sûr de nourriture, de fournitures médicales et d'autres formes d'aide humanitaire", a ajouté son chef.