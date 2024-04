Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye est arrivé sur le sol gambien

Son excellence, Bassirou Diomaye Diakhar Faye est arrivé, ce samedi 20 avril 2024, aux environs de 10h 40 en Gambie. Le chef de l'Etat Sénégalais a entamé une série de visites dans les pays de la sous-région. Après sa première sortie officielle en Mauritanie le 18 avril 2024, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye a quitté Dakar, ce matin pour se rendre en Gambie, dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié. À son départ, le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a été salué par le Premier Ministre et d’autres autorités civiles et militaires. Son retour est prévu cet après-midi.