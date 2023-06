Le chef de Wagner affirme que lui et ses 25.000 hommes sont "prêts à mourir"

Le chef du groupe paramilitaire Wagner a affirmé que lui et ses 25.000 hommes étaient prêts à mourir pour "la patrie" et "libérer le peuple russe" de la hiérarchie militaire contre qui il est entré en rébellion.



"Nous sommes tous prêts à mourir, tous les 25.000. Et après il y en aura encore 25.000. Parce que nous mourons pour la patrie, nous mourons pour le peuple russe qu'il faut libérer de ceux qui bombardent la population civile", a martelé Evguéni Prigojine dans un nouveau message audio sur Telegram.