Le chef de L’Etat, Bassirou Diomaye Faye signe le décret des nouvelles attributions du ministre de la Formation professionnelle

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a signé le décret numero 2024-951 du 08 avril 2024 relatif aux attributions du Ministre de la Formation professionnelle.



Dans une lettre circulaire du ministre de la formation professionnelle et du décret rendu public, il est indiqué les missions attribuées au Ministre de la formation professionnelle, Amadou Moustapha Ndieck SARRE. Ainsi, sous l’autorité du Premier ministre, Ousmane Sonko, il aura comme rôle de se charger de « préparer et de mettre en œuvre la politique définie par le chef de l’Etat dans les domaines de la formation technique et professionnelle ».



A ce titre, « il est chargé de la gestion de toutes les disciplines de formation technique et professionnelle, quels qu’en soient la filière et le niveau d’études.



Il est responsable de l’encadrement académique et du contrôle de toutes les formations à caractère technique ou professionnel, et doit veiller à leur adéquation avec l’économie.



Il facilite l’acquisition d’un savoir professionnel par l’ensemble des sénégalais et veille à la qualité de la formation continue dans toutes les filières.



Il veille à l’ouverture des disciplines de formation technique et professionnelle sur le milieu universitaire et doit favoriser la coopération avec les entreprises privées.



Il assure le porte -parolat du gouvernement », informe le decret lu par Dakaractu.