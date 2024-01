Le « Stade Iba Guèye » inauguré par le Premier ministre Amadou Bâ en compagnie du maire Galo Bâ

Le Premier ministre du Sénégal a procédé hier à l’inauguration du premier stade municipal de l’ histoire de la commune de Mbacké. Une occasion saisie par le maire Galo Bâ pour afficher toute sa satisfaction. « C’est la première fois depuis l’indépendance que la commune de Mbacké se voit dotée d’un ouvrage majestueux qui change le décor et qui va aider au développement du sport. En le réalisant, le Président de la République satisfait une vieille doléance. Par ma voix, les populations expriment leur gratitude au Président Sall et au Premier ministre qui, en sa qualité de ministre des Sports, avait demandé à ce que l’entrepreneur accélère les travaux... »

Galo Bâ se réjouira de rappeler que le stade a été baptisé « El Hadj Ibrahima Guèye », ancien ministre de la jeunesse et des Sports et ancien édile pendant plusieurs années. Il profitera de l’occasion pour rendre hommage à ce dernier pour les loyaux et grands services rendus à la commune.

Dans sa prise de parole, Amadou Bâ mettra en relief le fait que Mbacké, suivant les dernières estimations, soit désormais considérée comme étant le département le plus peuplé du Sénégal. Ce qui l’interpelle, une fois élu Président de la République, à aller dans le sens de dérouler une Plan Spécial de Développement.