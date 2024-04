Le Sénégal compte parmi les pays africains "moyennement" bien gouvernés, selon l'organisation de recherches World Economics

Le World Economics, une organisation de recherche basée en Grande-Bretagne, a publié sa nouvelle liste pour l'année 2024, positionnant par ordre les pays africains les mieux gouvernés jusqu'à ceux subissant une gouvernance faible.

Dans la construction de cette nouvelle liste de l'année 2024 du World Economics, quatre indices principaux ont dû être évalués pour ajuster cette classification : La perception de la corruption, l'état de droit, la liberté de la presse et les droits politiques. Suite à cette observation, les pays sont notés de A à E : le A pour très bien , le B juste bien, le C pour moyen, le D pour mauvais et le E pour les vraiment mauvais.

Dans cette hiérarchie, le Sénégal appartient au groupe de pays à notation C, se positionnant auprès du Burkina Faso, du Niger et de la Côte d'ivoire.