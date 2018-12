Le Ranch de Doly doté de services de base bénéficie d'une clôture de 120 kms linéaires

Situé entre les régions de Louga (3/4 de sa superficie) et de Kaffrine (1/4 de son territoire), le Ranch de Doly a été réhabilité par l’État alors que le site était depuis 1989 en état de délabrement très avancé. Et c’est le président de la République qui a procédé à l’inauguration des nouvelles infrastructures dudit ranch ce dimanche 23 décembre dans le Djolof. Macky Sall a profité de l’occasion qui lui était offerte pour rendre grâce à Dieu de lui avoir permis de réaliser un engagement qui, dit-il, lui tenait à cœur. Il s’agit de la réhabilitation du Ranch de Doly. Ranch qui constitue une infrastructure essentielle dans notre quête d’émergence.



‘’Ce moment est historique’’, a d’ailleurs indiqué Macky Sall avant de relever l’importance de ce site. ‘’En effet, rénover Doly, c’est revitaliser un levier puissant pour notre politique agro-sylvo-pastorale; c’est amplifier le désenclavement du Ferlo en général et du département de Linguère en particulier; c’est renforcer l’inclusion des populations du Ferlo longtemps déshéritées et confinées dans cette zone loin des services sociaux de base; C’est restaurer sa vocation pastorale et repositionner les acteurs de l’élevage au centre de ce pôle de développement désormais sécurisé et équipé ; et c’est renforcer la compétitivité et la résilience de ce territoire doté d’énormes potentialités’’.



L’occasion a été mise à profit par le président de la République pour rendre un vibrant hommage à son prédécesseur, Léopold Sédar Senghor. Celui qui, rappelle-t-il, en visionnaire a créé, dès 1968, sur une superficie de plus de 87 500 hectares cette zone refuge pour le cheptel sénégalais.



Il a, par ailleurs, signalé que c’est le Pudc (Programme d’urgence de développement communautaire) qui a financé ces travaux. ‘’Le Pudc a injecté plus de 6,5 milliards dans la vocation hydraulique du Ranch de Doly mais également dans la fourniture d’électricité et d’équipement pour les femmes; 6 milliards 240 millions pour l’électrification de 94 villages et cela concerne le département de Linguère. Mais également le Pudc a engagé 974 Km de piste à construire dans le département de Linguère. D’ores et déjà 14 milliards sont engagés aussi pour les 74 systèmes d’alimentation en eau multi-villages et ceci permet de doter en eau plus de 111.000 personnes dans le département de Linguère’’.



Pour ‘’renforcer le volet hydraulique du Ranch de Dolly, Macky Sall dit avoir demandé au Pudc et au ministre délégué de rajouter un deuxième forage à l’est du Ranch pour renforcer la disponibilité de l’eau. Outre le mur de clôture du Ranch avec ses 14 portes d’accès, et les services de bases annoncés, le président a aussi fait part de sa volonté de réaliser ‘’le bitumage au sein du Ranch de Doly de 2 axes Nord/Sud, Est/Ouest pour quadriller le ranch et faciliter la circulation à l’intérieur de ce vaste territoire de plus de 87 000 ha. On ne peut continuer à rouler sur des pistes de désenclavement’’, dira-t-il au finish...