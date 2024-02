Le Président Macky Sall réitère sa confiance au PM Amadou Bâ!

Entre le chef de l’Etat Macky Sall et son Premier ministre Amadou Bâ , par ailleurs, candidat de la coalition présidentielle, la confiance est réciproquement renouvelée. Au moment où certains, pour des considérations politiques s’attendaient à voir les deux hommes politiques s’éloigner « du long fleuve tranquille », c’est le Président Macky Sall lui-même qui a notamment renouvelé sa confiance au Premier Ministre ainsi qu’à l’ensemble des ministres. Pour sa part, le Premier ministre, dans sa communication, a tout d’abord réitéré sa loyauté au président de la République et marqué son soutien à sa décision du 03 février 2024 suite à son message à la nation.







Le Premier Ministre a également remercié le Chef de l’Etat pour la confiance renouvelée à son endroit ainsi qu’au gouvernement en demandant aux ministres de prendre les dispositions nécessaires pour une bonne organisation du dialogue national et la parfaite conduite du processus électoral.