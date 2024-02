Le PM Amadou Bâ à la communauté universitaire : « Nous œuvrons sans relâche pour garantir à chaque citoyen l'accès à un enseignement supérieur de qualité »

À l’occasion de la rencontre avec les acteurs de l’université, le chef du gouvernement, Amadou Bâ a passé en revue les réalisations et identifier les difficultés afin de concevoir des stratégies novatrices pour surmonter les obstacles dans le secteur de l’enseignement supérieur. « Nous devons travailler ensemble, universitaires, décideurs politiques, acteurs de la société civile et partenaires internationaux, pour élaborer des solutions inclusives et durables qui garantissent une éducation de qualité pour tous, sans distinction. Ensemble, nous pouvons créer un environnement propice à l'épanouissement intellectuel et professionnel de chacun, un environnement où la recherche de pointe et l'innovation sont encouragées et soutenues » a rassuré le premier ministre ce jeudi lors de ses concertations avec le monde universitaire qui rencontre des difficultés qu’il lui a d’ailleurs, exposées. Le chef du gouvernement considère que l’Enseignement supérieur doit être « un espace d'émancipation, d'innovation et d'excellence. Nous devons encourager la créativité, la pensée critique et l'entrepreneuriat parmi nos étudiants et nos enseignants ».





Profitant du moment, le premier ministre a réaffirmé devant les acteurs universitaires, l'engagement du gouvernement du Sénégal envers l'Enseignement supérieur. « Nous sommes déterminés à œuvrer sans relâche pour garantir à chaque citoyen l'accès à un enseignement supérieur de qualité et à créer les conditions nécessaires à l'émergence d'une société du savoir dynamique et prospère » a t-il conclu.