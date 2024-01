Le Groupe Ecobank dévoile sa nouvelle campagne de marque ‘UN MEILLEUR CHOIX | POUR UNE AFRIQUE MEILLEURE’ à l'occasion de la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies Côte d’Ivoire 2023

Ecobank est un fier sponsor officiel de la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies Côte d’Ivoire 2023 et s'appuie sur l'esprit unificateur, stimulant et progressiste du football africain pour démontrer son engagement en faveur de la croissance durable du continent. La campagne souligne la volonté de Ecobank de donner à ses clients les moyens d'atteindre leurs objectifs pour un avenir meilleur et par là-même une Afrique meilleure.

Jeremy Awori, directeur général du Groupe Ecobank, a précisé : “À Ecobank, nous stimulons la croissance en Afrique en proposant à nos clients des services financiers abordables, fiables et innovants, et en apportant une contribution importante au développement de l'Afrique. Notre slogan ‘UN MEILLEUR CHOIX | POUR UNE AFRIQUE MEILLEURE’ reflète notre dévouement inébranlable à notre continent. Portés par notre détermination à améliorer sans cesse notre offre, nous proposons des services financiers de qualité supérieure, une meilleure expérience client et des solutions davantage centrées sur le client”.

Cette campagne de marque s'appuie sur les conclusions d'une vaste enquête panafricaine sur la marque, en tenant compte des perspectives et des opportunités mentionnées lors de cette enquête.

Jeremy Awori a ajouté : “Notre vocation panafricaine et notre plateforme unifiée, ainsi que la diversité de nos collaborateurs de premier plan opérant dans 35 pays, font de nous un facilitateur et un partenaire qui permet à nos clients d'identifier et de saisir de nouvelles opportunités”.



La campagne met également l'accent sur le réseau numérique de Ecobank et sa connectivité à l'échelle du continent, notamment son écosystème de paiement unifié, qui favorise l'accès au marché et la croissance des entreprises, tout en capitalisant sur les opportunités que présente la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).



La campagne entièrement intégrée utilise à la fois les médias numériques et traditionnels et comprend une publicité télévisée filmée sur le continent. La campagne continuera d'être déployée à travers l'Afrique, après la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies Côte d’Ivoire 2023.