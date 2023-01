Le "Gatsa-Gatsa" du bureau politique de Pastef à Serigne Bassirou Guèye : « Il devait raser les murs… Il n’a pas eu une once de crédit des sénégalais »

La sortie de l’ancien procureur de la république Bassirou Guèye a bien inspiré son « homonyme » du Pastef. Bassirou Diomaye Faye, secrétaire national des cadres du Pastef s’est aussi adressé à la presse pour apporter la réplique à Serigne Bassirou Guèye qui est sorti pour laver son honneur après les accusations accumulées du leader du Pastef, Ousmane Sonko. D’après le bureau politique, « c’est un excès de zèle de la part de l’ancien procureur qui marque totalement ce dossier qui implique leur leader et même au-delà parce qu’il a été informé d’autres dossiers, notamment l’affaire des 94 milliards qu’il n’a pas voulu faire évoluer alors que l’Ofnac avait donné son avis favorable pour faire la lumière. »



Sur le rapport d’enquête concernant l'affaire Adji Sarr-Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye et ses camarades considèrent bel et bien que l’ancien procureur avait l’intention de faire arrêter leur leader, Ousmane Sonko. « Notre leader a été victime d’injustices dans ce dossier depuis le début. Ce sont tant de violations depuis l’assemblée jusqu’à aujourd‘hui pour le museler. Mais c’est le peuple qui est resté debout », souligne le porte-parole du jour, Bassirou Diomaye Faye.



Cette sortie de Serigne Bassirou Guèye est conçue par les membres de Pastef comme un aveu d’impuissance. « Le procureur disait tout à l’heure que le capitaine Touré a été rejeté, radié par la gendarmerie. Mais c’est faux ! L’acte de radiation a été signé par le président de la république. Le capitaine Touré est un agent assermenté et digne. Pour vous dire simplement que cet ancien procureur est incohérent et illogique dans ses analyses », soutiennent les hommes de Ousmane Sonko.



Pire, selon eux, les contradictions sont aussi sur les éléments qui selon le procureur, enfoncent le leader de Pastef. Le bureau politique de Pastef au cours de cette conférence de presse, détaille ces éléments soulevés par le magistrat qui, malgré ses 24 ans d’expérience, est tombé bas dans cette affaire. Les Pastefiens sont bien en phase avec leur leader qui continue de l’accuser d’avoir participé au complot dans cette « interminable affaire sweet beauté ». À la place du procureur, Bassirou Diomaye Faye est d’avis, qu’il fallait « raser les murs ». « Il s’est retrouvé sur le banc des accusés. Ce que nous attendions, c’est qu’il se décharge de toutes ses fonctions pour faciliter à la justice son travail… »