Lat Diop en garde à vue : « Ces accusations contre mon client sont fallacieuses! » (Me El Hadj Diouf)

Assistant son client au cours de l’audition de celui-ci à la Division des investigations criminelles (DIC), l’avocat Me El Hadj Diouf dénonce « une injustice » et un « complot politique ». À l’approche des élections législatives, l’avocat n’écarte pas de possibles poursuites à la politicienne. Devant les caméras à sa sortie de la DIC, la robe noire a récusé les accusations notamment de blanchiment de capitaux et détournement de deniers publics. Mais au moins, a estimé Me El Hadj Diouf, « on peut lui indiquer le montant détourné ». Mais rien de toutes ces allégations selon l’avocat, « n'est fondé ».