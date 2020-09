Lassana Gagny Sakho, DG ONAS : « En face de ce plan décennal de lutte contre les inondations, nous avons également des investissements qui tournent autour de 260 milliards CFA »

Invité ce dimanche, de l’émission JDD, sur iRadio synchronisée avec iTV, le Directeur général de l'Onas a révélé qu’en face du plan décennal de lutte contre les inondations, il y a également des « investissements qui tournent autour de 260 milliards CFA, qui sont en cours ». Lassana Gagny Sakho n’a pas caché « sa volonté », dit-il, « de régler les problèmes », tout en exprimant sa « compassion » pour ceux qui sont touchés par les inondations.



« L’assainissement est un secteur dans lequel les investissements sont très lourds et s’amortissent dans la durée. Nous avons régle beaucoup de problèmes et nous sommes dans un dynamique de régler les problèmes », a-t-il assuré.



Le patron de l’Onas a réagi à la polémique liée au programme décennal de lutte contre les inondations. Pour vanter les réalisations de l’État dans le secteur de l’assainissement, il a énuméré des zones devenues aujourd’hui non inondables. C’est le cas du Cices, de Diamaguène, entre autres localités. Le plan directeur de lutte contre les inondations enclenché depuis 2012 « a le mérite d’exister », selon le dg de l’Onas.



« C’est la première fois dans l’histoire politique du Sénégal depuis les indépendances que nous parlons de Plan décennal de lutte contre les inondations », renseigne-t-il.