Lancement prochain de son mouvement politique : Les confidences de Serigne Cheikh Abdou Mbacké Dolly.

Le syndrome du parti socialiste guette-t-il le parti Bokk Guis-Guis ? En tout cas, tout porte à le croire. Car le coordinateur départemental de Mbacké dudit parti politique en l’occurrence Serigne Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, compte lancer très prochainement son propre mouvement politique. Une information que confirme le député contacté par Dakaractu. « Je confirme que je compte lancer avec d’autres alliés notre mouvement politique le 26 Mars prochain à Dakar. »



Sans trop entrer dans les détails, le religieux doublé d’homme politique précise que c’est un grand mouvement qui va regrouper toutes les sensibilités. « Rires… Le 26 n’est plus loin, s’il plaît au bon Dieu tout le monde sera informé davantage. Pour le nom du mouvement, son fonctionnement et ses membres, je laisse la primeur à la cérémonie de lancement prévue le 26 Mars prochain. C’est un grand mouvement qui va regrouper toutes les sensibilités et j’avoue que vous serez surpris par les membres qui le constituent.



J’en ai déjà parlé au Khalife général des mourides. Il ne reste que les derniers réglages », confie le député, tout en précisant que « l’objectif de ce mouvement, c’est de travailler au service exclusif du peuple sénégalais. Je ne suis pas avec le président Macky Sall et donc je dois le prouver par mon engagement politique. Et s’il y a des gens qui cherchent à travailler avec lui, je m’écarte d’eux pour signifier à mes militants que je ne suis pas avec le président Macky Sall. »



Le coordinateur départemental de Bokk Guis-Guis va-t-il lâcher son leader politique Pape Diop? Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly donne sa langue au chat. Ainsi il donne rendez-vous à ses militants le 26 Mars 2022 pour le grand déballage public…