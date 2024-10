Lancement de la campagne de solidarité des Armées : les invalides et blessés militaires saluent l’engagement des autorités étatiques et militaires

Tamsir Fall a également exprimé ses remerciements au Ministre des Forces Armées pour son dynamisme dans l'amélioration des conditions de vie des blessés militaires. Il n'a pas manqué de montrer sa reconnaissance au chef d'État-Major Général des Armées pour son implication active dans la résolution des difficultés rencontrées par les militaires blessés.

Ce samedi 12 octobre 2024, l'État-Major Général des Armées a lancé une campagne nationale de solidarité en faveur des militaires blessés en opérations et des invalides, prévue du 12 octobre au 19 décembre 2024. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la politique sociale des armées, visant à apporter un soutien concret et durable aux soldats ayant fait des sacrifices pour la nation.Lors de l'événement, Tamsir Fall, représentant des blessés et invalides militaires, a exprimé sa reconnaissance envers les autorités étatiques, notamment pour l'attention particulière portée aux soldats qui ont sacrifié leur vie pour servir leur nation. « Cette cérémonie qui nous unit aujourd'hui constitue un acte de haute portée patriotique », a-t-il déclaré. Il a souligné que cette initiative témoigne de l'attention particulière portée par les autorités.Il a également salué la présence du Premier ministre Ousmane Sonko, affirmant que sa participation est une preuve de son engagement envers les militaires invalides et blessés affirmant ainsi que cette cérémonie est « un nouvel espoir pour des lendemains meilleurs. »