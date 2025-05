Lancement de l’Université Smart Notto Diobass : Alioune Sarr répond aux détracteurs et clarifie le statut foncier

Le maire de la commune de Notto Diobass, Alioune Sarr, a officiellement lancé hier les travaux de construction de l’Université Smart Notto Diobass (USND). L'occasion pour l'édile de répondre fermement aux critiques formulées par les détracteurs du projet.



Ces opposants avaient notamment déclaré que la réalisation de l'université « constituerait un précédent dangereux, un gouffre foncier inédit pour un village, un terroir dont la population vit fondamentalement d'activités liées à l'agriculture, au maraîchage et à l'élevage », faisant référence à un communiqué du "Comité pour la Défense des Intérêts de Sangué".



Le maire brandit les documents fonciers



En réponse, le maire Alioune Sarr a apporté des précisions sur le statut juridique du site. « Là où nous sommes aujourd'hui, c'est un espace qui bénéficie d'un lotissement n°02-71-80 du 10 décembre 2019 autorisant la commune de Notto Diobass à y instruire des logements sociaux, à la suite du décret 2019/02 du 2 janvier 2019 », a-t-il informé.



Il a ensuite réitéré, balayant d'un revers de main les allégations selon lesquelles cet espace serait réservé aux activités agricoles : « L'arrêté qui autorise le lotissement de cette zone est l'arrêté n°02-71-80 du 10 décembre 2019. »



Un projet d’envergure pour la "Smart City"



L'Université Smart Notto Diobass est présentée comme un projet résolument tourné vers l'innovation et le développement durable. Elle comprendra, entre autres, des amphithéâtres et laboratoires de pointe, des espaces de vie étudiante, ainsi qu'un campus connecté et éco-responsable. L'USND constitue la première phase de réalisation de "Notto Diobass Smart City", une technopole au cœur du Sénégal.



Le maire Alioune Sarr s'est enfin interrogé sur l'opposition au projet : « Qui pourrait être contre un tel projet ? Vous voulez dire que nous ne méritons pas que chaque maison dans le Diobass ait des papiers ? Nous ne méritons pas d'avoir des agropoles ? Nous ne méritons pas d'avoir des entreprises industrielles chinoises ici dans le Diobass ? »